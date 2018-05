Retour de la douceur en fin de semaine

(Belga) Après un début de semaine venteux et pluvieux, la douceur fera son retour en fin de semaine, avec des maximas attendus de 16 ou 17 degrés vendredi, dans le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi et dimanche, le soleil sera de la partie et les maxima pourront dépasser les 20 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-est. Au début de la semaine prochaine, le temps restera souvent ensoleillé et sec, mais durant les après-midi, des nuages cumuliformes pourront se former et donner lieu parfois à une averse orageuse. Les maxima s'établiront autour de 20 à 21 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré de nord-est. (Belga)