Routes et magasins inondés, grêle, rafales de vent: la "drache" se poursuit, surtout dans le Hainaut

La pluie n'en finit plus de nous tourmenter. Si en tant que Belges nous y sommes forcément habitués, cette "drache nationale" commence à durer... Cela fait trois jours que la pluie s'abat sur le pays, que des habitants sont inondés et que des routes sont bloquées. Et ce jeudi, ça continue.



L'Institut royal météorologique (IRM) a d'ailleurs émis un avertissement orange pour des orages et des averses jusqu'à minuit (dans la nuit de ce jeudi à vendredi). "En cette fin d'après-midi et ce soir, on prévoit encore de violents orages, avec éventuellement de la grêle. Il faudra s'attendre à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps, ce qui pourra engendrer des dégâts des eaux", prévient l'IRM.



Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos témoignages et vos images via notre bouton orange Alertez-nous. Les messages proviennent majoritairement du Hainaut. Les voici:



Murielle à 18h34: "Inondation à Liberchies".





Un témoin à 18h32: "Drache à Wemmel derrière chez moi".





Pierre à Morseel à 18h:











Alex à 17h47: "Nous passons dans des rivières à Obaix".







David à 17h05, sur l'autoroute à Thieu: "Et on s'étonne qu'il y a des accidents".





Notre équipe RTL info à Fleurus: l'entrée de l'autoroute E42 inondée.







Dorian à 16h56: "Le magasin Action à Fleurus".





Un témoin à 16h55: "La pluie à Nivelles".





Un témoin à 16h36: "Inondation à Maurage".





Jonathan à 16h27: "Gosselies, grosse tempête de pluie et de vent".





Priscilia à 16h20: "Les gros nuages de l'orage à Dourbes (Viroinval près de Couvin).





Frédéric à 16h15: "De beaux grêlons dans la région de Quevaucamps".