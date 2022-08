Sécheresse - La province de Namur opte pour des interdictions temporaires pour éviter les incendies

(Belga) Le gouverneur de la province de Namur a pris lundi différentes mesures d'interdiction relatives aux feux et aux feux d'artifice. Ces mesures, qui seront d'application du 9 au 31 août, visent à réduire le risque d'incendie dans la province.

La sécheresse et la vague de chaleur que traverse actuellement la Belgique incitent les pouvoirs publics à prendre des mesures de prévention. Une analyse de risque a été faite sur base des données de l'IRM et du DNF (département de la nature et de la forêt) et de l'avis majoritaire des zones de secours de la province de Namur. Elle a conduit le gouverneur faisant fonction de la province de Namur à prendre un ensemble de décisions dans un arrêté ce 8 août. Ces mesures concernent les feux et les feux de forêt qui seront en grande partie interdits. Il sera plus précisément interdit d'allumer un feu en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins (publics et privés). Les barbecues seront également proscrits dans les domaines publics et en zone forestière, même dans les lieux aménagés pour cela. Ils se limiteront aux cours et aux jardins privés. Les lanternes célestes seront aussi interdites. Chaque feu d'artifice devra obtenir une autorisation du bourgmestre après une analyse de risque. Les camps de jeunesse ne pourront plus faire de feux de veillées, seuls leurs feux de cuisson leur seront encore permis. Enfin, tout jet ou abandon d'objet en combustion ou de tesson de bouteille sera évidemment prohibé en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches. Ces mesures seront valables pour l'entièreté du territoire de la province de Namur. (Belga)