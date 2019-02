Températures records: pourquoi de tels écarts de degrés entre le jour et la nuit?

Il faut remonter aux années 60 pour retrouver de telles températures. 18,8 degrés à Uccle, c'est un record absolu pour le mois de février. La faute à un anticyclone puissant situé sur l'ouest de l'Europe, mais pas seulement. "Nous avons un flux d'est à sud-est qui amène un air continental relativement doux. Par ailleurs, nous n'avons pas de perturbations qui traversent le pays. On a un ciel totalement limpide, sans nuage ce qui favorise l'ensoleillement", indique Bastien Lombeau, prévisionniste à l'IRM.

Ces températures élevées amplifient un phénomène tout à fait classique: l'écart de température entre le jour et la nuit. À 4h du matin à Uccle, il faisait 4,7 degrés, contre près de 19 l'après-midi. La différence ressentie est donc importante. "En été, nous observons également des écarts de températures importantes entre le jour et la nuit, mais comme les nuits sont relativement plus douces, nous remarquons moins facilement ce type de phénomène", ajoute Bastien Lombeau.

Les nuits continueront donc d'être fraîches les prochains jours, proches des températures habituelles pour un mois de février. Si le mercure continue de grimper en journée, d'autres records journaliers pourraient être battus avant la fin de la semaine.