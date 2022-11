Temps ensoleillé et venteux avant des averses

(Belga) Le temps restera généralement sec mardi après-midi, et souvent ensoleillé sur une large partie centrale du pays. Des champs nuageux, en provenance de la Manche, atteindront graduellement la région côtière où le risque d'averses augmentera en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront de 15 ou 16 degrés en plaine, mais le vent restera généralement assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/ h. Ce soir, des averses toucheront l'ouest et ensuite aussi le centre du territoire; elles pourraient localement être intenses et accompagnées de rafales de vent, surtout sur le nord-ouest. Mercredi matin, des éclaircies parfois larges alterneront avec des champs nuageux, temporairement encore nombreux en Ardenne. Quelques averses locales seront encore possibles. L'après-midi, le temps deviendra sec et ensoleillé sur la plupart des régions, avec des maxima de 10 ou 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent deviendra généralement modéré de secteur sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h dans l'intérieur du pays, et autour de 60 km/ h au littoral. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel deviendra de plus en plus nuageux à partir de la côte avec déjà possibilité de quelques précipitations sur l'extrême ouest. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes- Fagnes et 12 degrés en bord de mer. Jeudi, des éclaircies sont prévues sur le centre et l'est du pays. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la côte. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, les précipitations s'intensifieront à partir de l'ouest.