Un samedi sous le soleil

Le soleil sera présent sur tout le territoire samedi avec des maxima oscillant entre 11 et 16 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera généralement faible, à parfois modéré dans le sud-est, de secteur est à nord-est.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il fera froid avec des minima compris entre 1 et 4 degrés en Basse et Moyenne Belgique et de faibles gelées en Ardenne. Le vent sera faible, d'abord de secteur nord-est, virant ensuite au secteur sud-est. Dimanche, il fera légèrement plus chaud. Le soleil sera encore présent mais des nuages d'altitude et ensuite des nuages plus bas, venant de la mer du Nord, envahiront la moitié nord-ouest du pays. En fin de journée, de faibles pluies toucheront la région côtière. Dans le sud-est du pays, le temps restera ensoleillé jusqu'en fin de journée. Les maxima seront voisins de 14 degrés en Haute Belgique, de 16 degrés à la Côte et de 17 ou 18 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur nord-ouest.