Source: Belga et Facebook_SylvianeVerstreken

Le petit singe a trouvé la mort lors d'une altercation avec un gorille avec qui il partageait son enclos.

Le drame a eu lieu samedi 9 avril au sein du parc de Pairi Daiza. En plein après-midi, un gorille a attaqué un autre singe dans un enclos du parc. Des visiteurs ont assisté à la scène. Le petit primate, prénommé "Fito", n'a malheureusement pas pu être sauvé.

Le petit singe a succombé à ses blessures suite à l'attaque d'un gorille répondant au nom de Navibu. "Nous sommes arrivés trop tard", explique Tim Bouts, directeur zoologique et responsable des soigneurs du parc. Fito, jeune mâle, aurait été trop vindicatif dans sa manière de jouer avec le gorille Navibu."Fito faisait semblant d'attaquer Navibu pour le provoquer", explique Tim Bouts. "L'incident a eu lieu entre l'enclos intérieur et extérieur. En voulant se défendre, le gorille a attaqué et mordu le mâle Mangabey", précise le directeur.

Fito faisait semblant d'attaquer

"Mangabey" désigne une espèce de singe. Cette dernière mesure environ 1m de hauteur. Le petit Fito n'avait malheureusement guère de chance de s'en sortir face à un gorille dépassant les 100 kg.

Les deux espèces, un groupe de 3 Mangabeys et un groupe de 3 gorilles, cohabitaient pourtant sans accroc depuis quelques jours sur le même territoire.

Source:Facebook_Sylviane Verstreken



Source: Facebook_LeMondedeLilooenphotos

"Était-ce vraiment une bonne idée de mettre ces deux individus ensemble?"

Certains s'interrogent quant aux circonstances de ce drame. "Était-ce vraiment une bonne idée de mettre ces deux individus ensemble ?", s'interroge Corinne qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". "Pour moi il s'agit d'une erreur humaine", ajoute-t-elle. Même doute du côté de Bryan, lui aussi passionné par les animaux du parc. "Il est important que ce type d'événement ne se reproduise pas", indique-t-il.

De son côté, Tim Bouts assure qu'aucune erreur n'a été commise de la part des soigneurs. "Comme dans tous les zoos modernes, nous essayons de mettre des espèces différentes dans le même enclos (...) Ces deux espèces ont l'habitude de vivre ensemble. Malheureusement, ce genre de choses arrivent lorsqu'on travaille avec le vivant", explique-t-il. Pour le directeur zoologique, il est important de continuer à faire cohabiter des espèces différentes dans un même enclos. "Si on isole les espèces, on les prive d'un enrichissement précieux pour leur développement et leur bien-être", justifie-t-il.

Pour le moment, la femelle Mangabey et son bébé ont été déplacés dans un autre enclos. Cet enclos a une vue sur celui des gorilles. Objectif: refaire cohabiter les deux groupes très prochainement.

La communauté des fans de Pairi Daiza est sortie grandement attristée de cette mort. Sur les réseaux sociaux, quelques personnes ont pris soin de rendre hommage au petit primate, qui laisse derrière lui une femelle et leur petit de 9 mois. "Tu étais tellement courageux malgré ta petite taille", peut-on lire parmi les commentaires. "Petit loulou repose en paix", écrit un autre internaute.