Philippe Goffin (MR) était l'invité de Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL ce mercredi matin. Le ministre libéral des Affaires étrangères et de la Défense a pris note de la clarification de la position du PS hier par la voix de Rudy Demotte. Ne souhaitant pas ajouter "de la difficulté à la difficulté", Philippe Goffin a précisé que le priorité pour le MR était "d'avoir un gouvernement de plein exercice le plus rapidement possible. Il est temps".