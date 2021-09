Coronavirus - Le corona pass, ça prend deux secondes et ça ne gêne personne

(Belga) Le chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf, a tenu mardi à dédramatiser l'instauration du covid safe ticket à Bruxelles, en rappelant à quel point son usage est commode dans d'autres pays.

"Beaucoup de mes collègues ont été en vacances en France ou en Italie, je me suis encore rendu récemment au Grand Duché de Luxembourg. Ca prend deux secondes et ça ne gêne personne. Il ne faut pas en faire une montagne si on l'impose à Bruxelles", a déclaré M. Piedboeuf en réplique à un député nationaliste. Au cours d'un échange de vues en commission des Finances, Sander Loones (N-VA) s'est interrogé sur les effets économiques qu'auraient les mesures prises dans les différentes Régions en fonction de leur situation épidémiologique. (Belga)