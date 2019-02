Coup d'envoi de la campagne électorale du PTB: 849 propositions présentées par les ténors du parti de gauche radicale

Le PTB/PVDA a donné dimanche le coup d'envoi de sa campagne pour les élections générales du 26 mai prochain en présentant un programme fait de 849 propositions "concrètes" et "positives", comme la taxe des millionnaires, les privilèges des élus ou la gratuité des transports en commun.

Ces propositions ont été présentées par les chefs de file du parti de gauche radicale, "seul parti national" du pays: son président, Peter Mertens, le député fédéral et porte-parole du parti Raoul Hedebouw et quelques candidats, lors d'un meeting à l'IHECS à Bruxelles.Ce programme a comme principaux thèmes la réduction du fossé croissant qui sépare les pauvres des riches, le pouvoir d'achat, le climat et une fiscalité équitable, a expliqué M. Mertens devant quelque 400 militants.

"C'est l'année du 26 mai et le 26 mai nous réveillerons le parlement", a-t-il lancé. "Il est temps que les choses changent. Qu'elles changent pour de bon. Qu'elles changent justement. Et qu'elles changent écologiquement. Il est temps que les riches puissants soient appelés à rendre des comptes. Il est temps que les gens puissent à nouveau avancer", fait valoir le PTB.Le parti qualifie ce "plan pour le changement social vraiment phénoménal" d'"ambitieux", de "construit et d'"audacieux".

"Nous avons notamment imposé des thèmes comme la taxe des millionnaires, les privilèges des élus ou la gratuité des transports en commun. À la veille des élections, beaucoup de partis vont même jusqu'à reprendre nos propositions pour leur campagne", a souligné le parti, qui se revendique de la "gauche authentique".