Davantage de grévistes dans les prisons en Flandre qu'en Wallonie

(Belga) Alors que seuls 27,69% des membres du personnel pénitentiaire en uniforme a pris son service jeudi matin dans les prisons flamandes, les prisons wallonnes affichent un taux de présence de 41,40%, indique l'administration pénitentiaire. Pendant la nuit, 37 agents de police ont dû être déployés au nord du pays et 58 pour la matinée. Le front commun syndical mène une grève de 24 heures depuis mercredi 22h00 pour protester contre les coupes budgétaires effectuées par le gouvernement Michel, occasionnant des problèmes d'effectifs et d'infrastructure.

Dix-neuf prisons affichent un taux de présence inférieur à 50%, dont Ittre (18,60%), Leuze (31,43%), Marche-en-Famenne (30,56%), Mons (11,76%) et Saint-Gilles (12,82%). En Flandre, le mouvement est le plus suivi à la prison de Louvain Central (14,71%), à Hasselt (17,24%) et à Bruges (19,10%). A l'opposé, les prisons wallonnes de Namur, Lantin et Arlon ont un taux de présence supérieur à 60%. Les syndicats chrétien (CSC) et socialiste (CGSP) dénoncent les problèmes d'infrastructures et d'effectifs dus à des coupes budgétaires opérées par le gouvernement Michel. Ils contestent également la mise en place d'un service minimum. La grève doit prendre fin à 22h00 du côté néerlandophone tandis que l'action se terminera vendredi à 06h00 du matin du côté francophone, avec un maximum de 24 heures de grève par agent. (Belga)