Elections 2018: Maxime Prévot va-t-il réussir à rempiler avec sa majorité à Namur?

Le bourgmestre cdH de Namur, Maxime Prévot, s'est rendu au bureau de vote de Dave vers 11h00 avec son épouse. Il s'est dit "confiant" quant aux résultats du scrutin pour les humanistes et espère bien repartir pour un nouveau mandat. De son côté, la socialiste Eliane Tillieux espère lui ravir le mayorat.

Après avoir serré de nombreuses mains dans son village, le mayeur a glissé ses bulletins de votes dans les urnes, le sourire aux lèvres. "Il est vrai que se soumettre aux votes et à la sentence des électeurs est toujours quelque chose d'un peu stressant", a-t-il déclaré. "En même temps, c'est très enthousiasmant et palpitant, puisqu'on a beaucoup travaillé pendant plusieurs années. On espère donc qu'on aura l'occasion de récolter le fruit de notre travail, même s'il y a encore beaucoup de pain sur la planche". "C'est grand soleil aujourd'hui, on espère que c'est un bon présage", a-t-il ajouté.

En 2012, le cdH avait obtenu 16 sièges sur 47 à Namur, Maxime Prévot obtenant à titre personnel le nombre record de 13.549 voix. L'objectif des humanistes est de maintenir le cap, entouré du MR et d'Ecolo.

La tête de liste du PS à Namur, Eliane Tillieux, a elle voté au bureau de Champion dimanche sur le coup de midi. Apparue très détendue, elle a dit avoir le "sentiment du devoir accompli, après une campagne sereine". L'objectif de la socialiste est de ramener les siens dans la majorité et de ravir le mayorat à Maxime Prévot (cdH). "Notre campagne a été rondement menée", a affirmé Mme Tillieux. "Nous avons pu être au plus près des Namuroises et des Namurois. Aujourd'hui, nous avons de beaux rayons de soleil. J'espère que ce soir aussi nous aurons de bonnes nouvelles et je suis très sereine."