Grand Baromètre: le Vlaams Belang devient le plus grand parti de Flandre

Ce vendredi, nous vous dévoilons un partie des résultats de notre Grand Baromètre RTL INFO, avec les intentions de vote à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, ainsi que le top trois des personnalités préférées des Belges.

Le Vlaams Belang devient le plus grand parti de Flandre devant la N-VA. C’est l’enseignement majeur de notre Grand Baromètre de rentrée ce vendredi soir. Si on devait voter ce dimanche, le Vlaams Belang récolterait 24,9% des voix, soit une hausse de 6,2 points par rapport à son score lors des élections du 26 mai.



La N-VA, elle, perdrait près de 3 points (-2,8) avec un score de 22,7%. Attention, il y a toutefois une nuance à faire: l’écart entre les deux partis est faible, sous les marges d’erreurs. La première place du parti d’extrême droite est donc surtout symbolique.







Une première place symbolique mais historique

Elle est néanmoins historique : Le Vlaams Belang n’avait plus occupé la première place dans notre sondage depuis 15 ans, l’année de sa fondation, en décembre 2004. La N-VA était le plus grand parti de Flandre sans interruption dans notre sondage depuis plus de 9 ans (5 juillet 2010). Et jamais ces 9 dernières années, la N-VA n’a fait un score aussi bas.



Les partis traditionnels, en Flandre perdent tous du terrain : on note un recul du CD&V (11,7%, -2,5 points), de l’Open VLD (13,3%, -0,2 points) et du sp.a (8,4%, -2,4 points). Groen (11%, +1,2 points) et le pvda (6,2% + 0,6 point) sont en légère hausse.





Top 3 des personnalités

La personnalité politique la plus populaire en Flandre reste Bart De Wever. A la seconde place, on retrouve, à égalité, Hilde Crevits et Theo Francken. Lors de notre dernier sondage, Theo Francken était à la troisième place. Il rejoint ainsi la ministre CD&V sur le podium.





*Les résultats se basent sur une vague de 2540 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 992 en Wallonie, 1000 en Flandre et 548 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, réalisée du 2 au 10 septembre 2019. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles. Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.