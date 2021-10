L'Afrique du Sud va déployer 10.000 soldats pour sécuriser des élections locales

(Belga) Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a autorisé le déploiement de 10.000 soldats pour sécuriser les élections municipales qui se dérouleront lundi dans le pays, a annoncé mercredi le Parlement, trois mois après des violences sociales inédites.

L'armée va aider la police à assurer "un environnement sûr et sécurisé" pour les élections, a indiqué dans un communiqué l'Assemblée nationale. Ce déploiement est prévu pour une durée de cinq jours à compter de vendredi. Des violences meurtrières et des pillages à grande échelle ont secoué le pays en juillet dans la foulée de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Ces violences avaient entraîné le déploiement de 25.000 soldats pour aider des forces de police débordées. Même si la police a fait état de la mort de huit personnes depuis le début de la campagne électorale, en majorité des candidats aux postes de conseillers municipaux, le jour du vote se déroule généralement dans le calme en Afrique du Sud. Mais les violences de juillet, initiées par des partisans de M. Zuma et qui avaient dégénéré en vols et pillages pour des raisons économiques, ont mis en lumière les difficiles conditions sociales et économiques de nombreux habitants. Le parti du Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994 et l'instauration de la démocratie, lutte pour retrouver une popularité écornée par de nombreux scandales de corruption et de mauvais indicateurs économiques. (Belga)