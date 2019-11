Les écologistes également reçus au Palais

(Belga) La présidente de Groen Meyrem Almaci sera reçue au Palais ce mardi à 14h30 dans le cadre des consultations royales. Une heure plus tard, ce sera au tour des présidents d'Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane.

Lundi, les préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) ont demandé au Roi d'être déchargés de leur mission, les discussions en vue de la formation d'un gouvernement fédéral étant toujours dans l'impasse 163 jours après les élections. Le Roi a mis sa décision en délibéré et a entamé des consultations avec les présidents de parti. Paul Magnette (PS) et Bart de Wever (N-VA) ont ouvert le bal lundi, suivis, mardi matin, par la Première ministre Sophie Wilmès (MR), Gwendolyn Rutten (Open Vld) et John Crombez (sp.a). Dans l'après-midi, Koen Geens (CD&V) est attendu à 13h30, avant Meyrem Almaci (Groen) à 14h30 et le duo Nollet-Maouane (Ecolo) une heure plus tard. A l'issue de ses consultations, le Roi aura reçu tous les partis susceptibles de jouer un rôle au niveau fédéral. (Belga)