Opéra royal de Wallonie: Le SPF Santé publique prendra "les mesures nécessaires"

Le sponsoring de l'Opéra Royal de Wallonie par Japan Tobacco International, le producteur de Winston, Camel et de nombreuses autres marques de cigarettes est illégal, assure-t-on lundi au cabinet de la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block. "Comme pour toute infraction de ce type, nous avons chargé les services d'inspection du SPF Santé publique de prendre les mesures nécessaires", y ajoute-t-on.

L'information a été révélée, lundi matin, par le journal Le Soir qui rappelle que, selon une loi de 1977 sur la protection de la santé du consommateur, "il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires. Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés." Illégal, le sponsoring de l'Opéra Royal de Wallonie, basé à Liège, pose également un problème éthique, a de son côté réagi la ministre wallonne de la Santé publique, Alda Greoli. "Je m'étonne de ce choix et j'en appelle vraiment à la responsabilité et à l'éthique des administrateurs de l'opéra", a-t-elle déclaré. "Le choix des sponsors est de leur ressort", mais la loi fédérale et surtout les principes éthiques doivent être respectés, a conclu la ministre régionale.