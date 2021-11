Positif au coronavirus, M. Prévot se dit une nouvelle fois favorable au vaccin obligatoire

(Belga) Le député fédéral, bourgmestre de Namur et président du cdH, Maxime Prévot, est positif au coronavirus, a-t-il annoncé mardi. M Prévot a une nouvelle fois plaidé pour qu'un débat parlementaire soit ouvert concernant la vaccination obligatoire.

Maxime Prévot s'est fait tester lundi auprès du cercle des médecins généralistes namurois, au même titre que 900 personnes. Lui et son épouse font partie des 30% de cas positifs. "Au-delà de la perturbation d'agenda professionnel et familial que cela va représenter jusqu'à la semaine prochaine, au-delà des symptômes que nous ressentons depuis quelques jours, je suis surtout rassuré de me dire que grâce à la vaccination, le Covid devrait finalement avoir peu de prise sur nous", a-t-il déclaré. "A priori, nous ne devrons pas aller mobiliser les unités de soins intensifs au détriment d'autres urgences. Nous ne contribuerons pas non plus au report d'opérations plus délicates ou de traitements lourds qui se voient postposés en raison de l'encombrement des lits hospitaliers par des personnes ayant jusqu'à présent refusé la vaccination ou parce que le personnel soignant, sur les rotules, se raréfie", a-t-il ajouté. "Je conçois que l'on puisse avoir des questions voire des réticences sur la vaccination. Mais à un moment, pour éviter une hystérisation de la société, un report de la reprise de la vie économique, des contraintes supplémentaires pour nos jeunes à défaut de parvenir à vacciner suffisamment les adultes, une discrimination exacerbée entre les gens et les secteurs, des tensions sur le terrain qui vont crescendo, je reste personnellement convaincu qu'il faut à présent envisager la vaccination obligatoire pour les adultes n'ayant pas de contre-indication médicale. Un débat parlementaire devrait pouvoir s'ouvrir", a-t-il encore mis en exergue. (Belga)