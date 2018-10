Quel avenir pour la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve? Ecolo compte sur son accord pré-électoral

Le bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve Jean-Luc Roland, qui a déjà exercé trois mandats à la tête de la Ville, avait passé la main et, à l'issue d'un long processus interne, à Julie Chantry, actuelle échevine de l'Environnement, du Logement et de la Petite enfance depuis deux ans. Elle mène ainsi la liste des Verts à Ottignies-Louvain-la-Neuve lors des prochaines élections communales.

Après avoir signé un accord pré-électoral, Julie Chantry se dit plutôt sereine. "On a un accord pré-électoral qui était clair et transparent par rapport à l’ensemble de la population. On espère la reconduction de cet accord pour les 6 prochaines années", confie-t-elle au micro de notre journaliste Nathanaël Pauly.

Avant d’ajouter : "Il y a 8 listes qui se présentent à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il y en avait 5 aux précédentes élections. On a un risque d’une certaine illusion des votes. On suivra avec attention l’ensemble des résultats".

