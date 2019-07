Un chargeur de batterie en surchauffe met le feu à une chambre à Riemst

(Belga) Un chargeur de batterie en surchauffe qui se trouvait sur un lit a provoqué un incendie d'une chambre dans une habitation à Val Meer (Riemst), en province de Limbourg.

Le feu s'est déclaré vers 18h15. Le chargeur de batterie d'un pistolet airsoft a surchauffé et pris feu alors que l'adolescent qui vit dans cette chambre, située au premier étage, l'avait quittée. Lorsqu'il y est revenu, le jeune homme a découvert le matelas de son lit en train de s'embraser. Il a alors prévenu ses voisins et les pompiers. La chambre a été complètement détruite et la fumée et l'eau ont provoqué d'importants dégâts dans le reste de la maison, qui est désormais inhabitable, indiquent les pompiers. Les hommes du feu ont toutefois pu empêcher l'incendie de se propager aux autres chambres du premier étage de l'habitation. (Belga)