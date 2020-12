Tous les bâtiments de Wallonie doivent être PEB A d'ici 30 ans: il va falloir s'entendre avec ses voisins pour les nouvelles aides

Le ministre wallon de l'énergie et du climat, Philippe Henry (Ecolo) était l'invité de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL à 7h50. Le ministre a donné quelques détails supplémentaires sur la manière dont il comptait rénover l'isolation des maisons en Wallonie. La plupart des habitations est ancienne, et mal isolée, ce qui augmente la consommation énergétique des foyers wallons, et l'empreinte écologique de ceux-ci.

Selon le ministre, ce constat va changer, dans les prochaines années.

Une des préoccupations en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est le chauffage. On sait qu'en Wallonie, près de 80% des habitations ont plus de 30 ans et sont souvent mal isolées. C'est votre priorité ?

Oui, c'est une de nos grosses priorités. On sait que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on doit agir sur l'isolation des bâtiments. On doit mieux isoler les nouveaux bâtiments, mais on doit surtout agir sur le parc existant. A peu près 2/3 du parc d'habitation en Wallonie est de niveau E, F ou G, alors qu'on doit atteindre le niveau A en terme de normes PEB d'ici 2050.

Comment vous allez faire, alors ?

On va accompagner les ménages et le secteur économique. Ça représente environ 120 milliards d'euros d'investissement d'ici 2050. Nous voulons bien sûr qu'une partie soit mise par les pouvoirs publics pour servir de levier. De préférence, de 1 à 10 vers le secteur privé. Ça veut dire que quand les pouvoirs publics investissent 1€, le privé investit 10€, soit en faisant une rénovation avec des primes régionales, soit des ensembles de rénovations.

Un exemple : la rénovation par quartier. Vous allez investir 25 millions par an, soit 100 millions sur quatre ans. Pourquoi on travaille par quartier ?

L'idée, c'est d'avoir un projet d'ensemble, venir avec un projet "clef sur porte" pour tout un ensemble de propriétaires qui représentent un quartier. L'idée est d'avoir un ensemble de corps de métier pour un ensemble de maisons sur un même quartier, avec l'accord des propriétaires. C'est un des éléments, avec la rénovation des bâtiments publics, qui pourraient booster la rénovation du bâti.

Comment faire, si je suis propriétaire ?

Une fois que le mécanisme sera d'application, que tous les outils seront créés, il y aura un appel à projets, ce sera dans les prochains mois.

