"On est encore largement en deçà des enjeux": Médecin du Monde Belgique tire la sonnette d'alarme sur la situation des sans-abris

Michel Genet, Directeur général de Médecins du Monde Belgique, était en direct dans le RTL INFO 19h. Il tire la sonnette d'alarme suite aux températures extrêmement froides de ces derniers jours. Il craint des hypothermies et des décès de personnes sans abri. Pour lui, la création de nouvelles places d'accueil en urgence n'est pas suffisant. "Les chiffres sont assez vertigineux suite à la crise de Fedasil qui n'a pas pu prendre en charge une série de personnes", explique-t-il. Cela fait des mois - voire une année - que des gens dorment à la rue ou dans des squattes, dénonce-t-il.

"On reste dans une situation très difficile." Environ 800 personnes dorment actuellement dans l'ancien bâtiment de la RTT à Bruxelles, "et il y a juste 5 ou 6 toilettes qui sont disponibles pour ces personnes", regrette le directeur de Médecin du Monde Belgique. "Le nombre de places annoncées par la secrétaire d'état ne seront pas ouvertes dans l'immédiat, ou elles sont déjà ouvertes et donc déjà inclues dans les calculs. Il reste pas mal de personnes qui montrent qu'on est encore largement en deçà des enjeux." Selon lui, les 60 lits installés au Stade roi Baudouin sont "anecdotiques".

Un manque d'anticipation ?

Des efforts sont faits, selon lui, mais il y a tout de même un manque d'anticipation. "Le sans-abrisme est une question hyper difficile qui demande beaucoup de moyens pour être adressés de manière convenable." Mais avec la situation en Ukraine et l'arrivée de nombreux Ukrainiens, et l'incapacité de Fedasil à remplir son rôle, "ça fait évidemment beaucoup à prendre en charge", dit-il.

"Mais chaque année, on sait qu'il fait très froid et chaque année, on sait qu'il y a des gens qui restent en rue. Donc oui, on aimerait une plus grande action du politique en lien avec les associations pour faire face à cette problématique récurrente."

Le nombre de personnes sans-abri ne cesse d'augmenter. Au cours des trois dernières années, on estime qu'il a augmenté de 72% rien qu'à Bruxelles, selon la Croix-Rouge. Dans la capitale, on dénombre pas moins de 5.300 personnes à la rue dont 900 enfants, indique l'organisation qui cite des chiffres de la Fondation Roi Baudouin.