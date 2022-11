21.000 emplois vacants: quels sont les jobs qui ne trouvent pas preneur?

Bart Steukers, le patron d'Agoria, la fédération des entreprises technologiques était l'invité d'Antonio Solimando ce matin sur Bel RTL.

Il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur dans le secteur des entreprises technologiques, et cette pénurie de main d'œuvre se chiffre à 21.000. C'est le nombre d'offres d'emploi vacantes en Belgique, "un chiffre assez élevé", selon le patron d'Agoria.

Si tous ces postes trouvaient preneur, on pourrait diminuer d'un tiers le chômage à Bruxelles.

"Il y a deux raisons pour laquelle cette pénurie existe : une raison positive dans le sens où on travaille dans une industrie qui crée beaucoup d'emplois. Dans notre étude effectuée il y a quelques années autour du marché du travail, on a toujours dit que la technologie ne détruit pas que des jobs car pour chaque job qui disparait, 3 nouveaux jobs peuvent être créés. C'est ce qui se fait pour l'instant", a expliqué Bart Steukers.

Quels sont les profils recherchés ?

"Il y a plein de choix. Il y a des jobs en numérique, cyber-sécurité, autour des data, mais aussi des jobs dans l'industrie manufacturière : opérateurs de machines, électromécaniciens, des jobs commerciaux. Il y en a pour tout le monde. Mais il faut aussi trouver les gens, qualifiés ou non-qualifiés. Pour les qualifiés, il n'y a pas assez de jeunes hommes, et surtout de femmes, qui sortent des formations STEM (Science, Technology, Engineering et Mathematics, NDLR). C'est pourquoi on stimule tellement ces formations parce qu'elles sont les mieux adaptées pour trouver des gens qualifiés dans notre secteur".

Comment expliquer qu'il y a si peu de candidats ? Ces jobs ne sont-ils pas bien payés ?

"Ces jobs sont très bien payés. Notre secteur paye très bien. Je dirais que c'est parce que ces jobs sont créés : transformation digitale, transformation verte… C'est dans notre secteur que ça se crée, que ça se fait. Et donc, on a besoin de beaucoup de talents, et aussi des talents qui doivent sur former sur le job. C'est pour cela que le débat sur l'apprentissage tout au long de sa carrière est aussi important."