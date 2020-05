250 propriétaires de seconde résidence réclament désormais un dédommagement à l'Etat belge

Il y a désormais 10.000 Belges, propriétaires d'une seconde résidence dans le pays, à être rassemblés sur un groupe Facebook. Leur but: faire valoir leur droit à se rendre, par exemple dans leur appartement à la Côte ou leur caravane dans un camping ardennais. Ce déplacement est toujours interdit actuellement.

250 d'entre eux ont été plus loin: ils intentent une action judiciaire contre l'Etat. Ils réclament un dédommagement de 50 euros par jour à partir du 23 mars. Beaucoup de personnalités politiques sont d'accord avec leur mécontentement. "J'ai entendu le virologue Marc Van Ranst dire plusieurs fois que cela devrait être permis dans de bonnes conditions sanitaires. Si c'est le cas, j'insisterai pour donner cette explication aux propriétaires le plus vite possible", a expliqué Jan Jambon, Ministre-président de la région flamande.

Pourtant, rien ne devrait changer avant le 8 juin, date du prochains mesures annoncées par le Conseil National de Sécurité. Mais la Ministre wallonne du tourisme s'impatiente aussi, et demande de la clarté et des perspectives, notamment pour les nombreux propriétaires de gîtes…

Ce mardi, La Première ministre, Sophie Wilmès, s'attend à une adaptation des règles pour les propriétaires de seconde résidence, a-t-elle expliqué mardi en marge d'une visite rendue à Bozar. La pression de ces propriétaires se fait de plus en plus forte et certains d'entre eux ont annoncé une action devant le Conseil d'Etat. Lundi, la N-VA a appelé au retrait de l'interdiction faite aux seconds résidents de se rendre dans leur propriété afin d'éviter la propagation du coronavirus.