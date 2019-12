Avez-vous déjà trouvé votre BOB pour les fêtes? 9 Belges sur 10 ont déjà tout prévu

9 Belges sur 10 s'organisent bien à l'avance, pour le retour de réveillon. Ils choisissent un BOB, ils dorment sur place, ou restent chez eux. C'est ce qu'indique une étude VIAS, que nous vous révélons en exclusivité pour RTL Info. Des comportements qui sont rassurants, même si un Belge sur cinq croit toujours dans les remèdes de grand-mère pour réduire son taux d'alcool.

Durant les fêtes la plupart d'entre nous passera le test d'alcoolémie l'esprit tranquille. Noël et Nouvel An se préparent longtemps à l'avance. Selon l'Institut de sécurité routière VIAS, la très large majorité des Belges a un plan pour ne pas reprendre le volant après avoir bu. 32% ne boiront pas ou très peu lors des réveillons, 26% se choisiront un Bob. "En général, ma technique, c'est boire beaucoup d'eau, donc à Noël, ça sera deux verres de champagne et puis après je m'arrête parce que je conduis", explique une passante au micro de notre journaliste Simon François. Une autre préfère même prendre tout en main: "Ça se fait chez moi, et en général je vais chercher et je raccompagne." "En général, on a toujours un BOB avec nous", rajoute une troisième.

Attention, toutes les techniques ne se valent pas. Un Belge sur cinq croit encore qu'il existe des remèdes pour faire baisser son alcoolémie. C'est une erreur. Manger beaucoup, boire du café ou prendre un bon bol d'air frais n'a aucun effet sur le taux d'alcool présent dans votre sang. En moyenne, l'alcool présent dans le sang diminue de 0,15% par heure. "Le seul moyen 100% efficace, c'est de ne pas boire ou de vraiment limiter fortement sa consommation pour être certain de ne pas être au-delà de la limite", assure Benoit Godard, le porte-parole de VIAS.

179 euros d'amende minimum

En cas d'infraction, vous risquez une amende d'au moins 179 euros. Pour l'éviter, 1 Wallon sur 6 dormira sur le lieu de la fête à Noël ou Nouvel An. A Bruxelles les transports en commun gratuits ou les taxis sont plébiscités, respectivement à 42% et 30%. Les flamands, eux, préfèrent ne pas boire. "C'est un changement de mentalité qui est positif pour la sécurité routière", se félicite Benoit Godart. "Maintenant, il faudrait que ce changement de mentalité, on puisse observer aux également pendant le reste de l'année."

Malgré ce constat, l'institut Vias relève toutefois que 6% des Wallons prendront le volant en ayant trop bu. Plus de la moitié des Belges envisagent par ailleurs de ramener chez eux une personne qui a trop bu et qui souhaite prendre le volant, ou de l'inviter à trouver une solution alternative. Si 1 sur 5 lui interdira de conduire, 5% refusent cependant d'intervenir. L'institut note encore que la proportion de répondants disant boire de la bière sans alcool pendant les fêtes a triplé en trois ans, de 2 à 7%. Une habitude, qui a plus de succès chez les plus de 55 ans.

Pour les fêtes, VIAS conseille aux hôtes de prévoir des boissons sans alcool et de ne pas hésiter à confisquer les clés d'un invité qui aurait trop bu. Le 1er janvier reste l'un des jours les plus dangereux sur les routes. Malgré les contrôles renforcés, on compte trois fois plus d'accidents liés et à l'alcool que le jour de Noël.

Vias a interrogé pour cette enquête 1.000 personnes, entre le 22 et le 29 novembre derniers.