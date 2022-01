Christiane, 87 ans, a disparu à Bouillon: l'avez-vous vue?

A la requête du Parquet du Luxembourg – division Neufchâteau, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le lundi 3 janvier 2022 vers 18h00, Christiane CORBIAU, une dame âgée de 87 ans, a quitté son domicile situé rue des Casernes à Bouillon. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Christiane a les cheveux blancs. Elle se déplace difficilement et a une très mauvaise vue. Au moment de sa disparition, elle portait un pull clair et un bonnet blanc. Cette personne peut paraître confuse et désorientée..

Si vous avez vu Christiane CORBIAU ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.