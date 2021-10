Comité de concertation ce mardi: voici ce qui devrait changer

A quelques heures d'un nouveau codeco, un large consensus se dégage. Reste à convaincre les régions et les communautés...

Un comité de concertation en ligne a lieu à 16h30 ce mardi 26 octobre. Une version électronique parce que plusieurs membres du comité sont en voyage de travail à l’étranger (dont Pierre-Yves Dermagne, Sophie Wilmès, Jan Jambon,…)

L’objectif est de "re-sensibiliser" toute la population au fait que le virus n'a pas disparu, en réintroduisant des mesures préventives, non-couteuses, pas trop contraignantes… mais qui permettraient de casser la forte reprise des contaminations.

Lundi soir, le Premier ministre et ses vice-Premiers se sont assez vite accordés sur une série de positions, qu’ils défendront face aux autres gouvernements (régionaux et communautaires) du pays, et qui ne devraient pas trop poser de problèmes :

1. Masques : Le port du masque va redevenir obligatoire sur tout le territoire, dans les magasins, les centres commerciaux, les lieux de culte, de culture et de sport. Il l’était déjà en Wallonie et à Bruxelles, cette décision va donc surtout constituer un changement pour la Flandre (le masque y était resté obligatoire pour aller dans les transports en commun, les hôpitaux,…)

2. Covid Safe Ticket : sa jauge sera revue, c’est une certitude. Actuellement exigé à partir de 500 en intérieur et 750 personnes en extérieur, au niveau national. En Wallonie et à Bruxelles, c’était déjà 50 personnes en intérieur pour toute une série d’événements, 200 personnes en extérieur. Le fédéral préconise de réclamer le pass sanitaire dès que 50 personnes se réunissent en intérieur, et 100 personnes en extérieur. A confirmer avec les régions et les communautés. Mais donc ici aussi, c’est pour la Flandre que ce changement sera le plus brutal.

3. Télétravail : pas obligatoire, mais à nouveau recommandé, pour toutes les fonctions qui le permettent.

Également prévue, et c’est une première : l’activation de la "Loi pandémie". Cette nouvelle procédure prévoit de couler les décisions dans des arrêtés royaux, et de faire valider ces décisions après un débat au Parlement dans les deux semaines, pour une meilleure portée juridique.

Une conférence de presse aura lieu dans la foulée de la réunion.