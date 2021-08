Comité de concertation: la vaccination sera obligatoire pour le personnel soignant

Un comité de concertation s'est tenu ce vendredi dès 14H. Les principaux sujets de discussion ont concerné les mesures pour l'horeca, les discothèques et l'utilisation du Covid safe ticket. Les gouvernements du pays ont également abordé la question de la vaccination du personnel soignant. Selon nos informations, les ministres ont trouvé un accord pour la rendre obligatoire pour les soignants. Les modalités concrètes doivent cependant encore être discutées avec les partenaires sociaux. Une question se pose notamment: que se passera-t-il si un soignant refuse d'être vacciné?

Nous avons interrogé Elio Di Rupo à ce sujet lorsqu'il a quitté le comité de concertation, vers 18H. "Ce qui a été décidé, c'est qu'on étudie les conditions pour qu'on puisse rendre obligatoire la vaccination, notamment pour les soignants. En d'autres termes, nous allons étudier toutes les conditions, notamment on va tenter de répondre à la question 'que fait-on si un soignant ne veut pas se faire vacciner'. Mais un élément important à dire et redire, c'est que sur internet et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de fausses informations. Énormément de fake news. On sait qu'énormément de personnes se disent que si elles se font vacciner elles auront tel ou tel problème. Je pense qu'il faut faire confiance aux scientifiques. A celles et ceux qui ont travaillé la matière", a indiqué le ministre-président.

Bref: il n'y a encore aucune précision sur la façon dont l'obligation vaccinale pour les soignants sera appliquée.