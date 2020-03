Coronavirus - BILAN BELGE: 5 nouveaux morts annoncés ce lundi soir

Le nouveau bilan communiqué ce lundi vers 11h a fait état de 172 nouveaux cas détectés à partir de 1279 tests réalisés au cours des dernières 24 heures. Au total, il y a 1058 cas. Et 252 personnes sont hospitalisées. Les autorités sanitaires ont aussi annoncé un nouveau décès. Il s'agit d'un homme de 88 ans, ce qui a porté le nombre de décès causés par le Covid-19 à cinq. Vers 19h30, le virologue Marc Van Ranst a annoncé le décès de cinq personnes supplémentaires durant une interview sur la chaîne flamande VTM. Le bilan total est donc de dix décès ce lundi soir.

"Nous constatons une augmentation du nombre de cas sur notre territoire, qui s’accentuera encore dans les prochains jours. Nous vous rappelons qu’il est très important de rester chez soi dès que l’on est malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, …) et de contacter directement son médecin traitant. Nous vous conseillons également de suivre les recommandations publiées sur ce site, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l’épidémie et de protéger les personnes sensibles", ont indiqué les autorités ce lundi matin.

Un chauffeur de bus de la Stib a contracté le coronavirus

Un chauffeur de bus de la Stib a été testé positif au nouveau coronavirus, indique l'opérateur de transport public bruxellois lundi après-midi, confirmant une information de la DH. "Sa dernière prestation remonte au 7 mars et les membres du personnel qui ont été en contact avec lui sont prévenus", explique la porte-parole Cindy Arendts.

"Les voyageurs ne doivent pas se préoccuper. Il faut un contact rapproché pour risquer une contamination. La vitre de séparation entre le chauffeur et les voyageurs limite les risques de propagation", précise Cindy Arendts. Le chauffeur de bus est hospitalisé et son état est stable. La Stib ne précise pas à quel dépôt travaillait le chauffeur. Depuis vendredi, la Stib demande aux passagers de monter à l'arrière des véhicules et suspend l'achat de tickets à bord. Les voyageurs peuvent payer leur titre de transport en ligne ou par texto. L'opérateur n'a pas modifié son offre.

