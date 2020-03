Coronavirus en Belgique: la police veut des règles plus claires sur la pratique des activités extérieures

Le coronavirus en Belgique implique le confinement de millions de Belges afin de tenter d'enrayer sa progression sur le territoire. Mais selon la police, les mesures données par le Conseil national de sécurité sont trop floues. Les forces de l'ordre exigent des règles plus claires.

La police demande des directives plus claires au Conseil national de sécurité sur la pratique du vélo, les promenades et la course à pied, sujets à interprétations diverses depuis l'instauration du confinement, écrivent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad.

Les consignes actuelles permettent l'activité physique à l'extérieur seul ou accompagné d'un ami ou d'une personne vivant sous le même toit et dans un périmètre restreint autour du domicile.



"Mais c'est beaucoup trop vague", estime le président de la Commission permanente de la police locale Nicholas Paelinck, selon qui "la police peut difficilement intervenir sur cette base".

"Si nous interceptons un cycliste à 50 km de chez lui, nous n'avons rien à lui opposer pour lui signifier que c'est interdit. Et quid des marcheurs? S'ils disent qu'ils n'ont pas pris leur voiture, mais ont marché cinq kilomètres, que pouvons-nous dire? ", s'interroge-t-il.

Il faut que ce soit plus clair

La police demande donc des règles plus précises. En France, par exemple, où tous les déplacements non essentiels sont interdits, les sorties sont limitées à une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile.

"Il faut que ce soit plus clair, pas seulement pour nous mais aussi pour les sportifs", insiste Nicholas Paelinck. Selon le ministère de l'Intérieur, les règles sont constamment évaluées et ajustées si nécessaire. "Pour l'instant, la règle pour les cyclistes est la suivante : roulez seuls et faites preuve de bon sens".

