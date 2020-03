Coronavirus en Belgique: dans quelles conditions, peut-on sortir "pour prendre l'air"?

Restez chez vous", "fermez tout": les mots d'ordre pour éviter à tout prix les rassemblements et contacts favorisant l'épidémie de coronavirus se répandent partout dans le monde, face à une contagion planétaire rapide et à une situation effroyable en Italie.

Vous êtes encore nombreux à nous demander, via notre bouton orange Alertez-nous, quels sont les déplacements autorisés. "Est-ce que je peux aller me balader dans le petit bois juste à côté de mon immeuble pour prendre l'air 10 minutes?", nous demande Aurore. "Je voudrais savoir si l'on peut ou non de balader en vélo avec ses enfants, ou même se promener pour se dégourdir", ajoute une autre lectrice.

Le message est clair: seuls les déplacements pour des motifs essentiels sont autorisés, et tout rassemblement interdit. En ce premier week-end de confinement, nous vous rappelons donc les règles en matière de promenade.

Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il n’est autorisé de sortir qu’en cas de nécessité pour :

- Se rendre à son travail

- Effectuer un déplacement professionnel

- Se rendre dans un commerce autorisé

- Aller au distributeur de billets des banques ou à un bureau de poste

- Aller chez le médecin

- Porter assistance à une personne vulnérable

En ce qui concerne les loisirs et activités sportives, elles doivent bien évidemment être limités. Prendre l'air est cependant autorisé. "Vous pouvez faire cela uniquement avec les personnes de votre famille qui vivent sous le même toit ou avec un(e) ami(e). Il faut par ailleurs respecter la distanciation sociale (sauf avec les membres de votre famille vivant sous le même toit)", précisent les autorités.

Ces promenades doivent également s'effectuer dans le périmètre de votre domicile. "Il faut que les gens sachent qu'ils doivent s'attendre à des contrôles. Si le confinement n'est pas respecté comme l'arrêt ministériel le prévoit, le ton va monter. L'article 8 de l'arrêté ministériel interdit les déplacements sauf dans des conditions très particulières pour aller travailler ou pour sortir de chez soi. Mais il est hors de question de prendre sa voiture, faire 10 ou 15 kms pour faire son jogging. On le fait en sortant de chez soi", a martelé Ignacio de la Serna, Procureur général près la Cour d’appel de Mons.

Ce samedi, le parc du Château de la Hulpe avait été pris d'assaut. En plein confinement, de nombreux Belges s'y étaient rendu, obligeant le bourgmestre de la commune à prendre une décision radicale. Le parc a finalement été fermé, et ce jusqu'à nouvel ordre.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19