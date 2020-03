Coronavirus en Belgique: seuls les voyageurs autorisés à Brussels Airport, plus d'attente dans le hall des arrivées

Seules les personnes qui voyagent elles-mêmes seront désormais autorisées à entrer dans l'aéroport de Zaventem. Il n'est en outre plus possible d'attendre quelqu'un dans le hall des arrivées, prévient mardi Brussels Airport. En accord avec l'exploitant, les contrôles policiers y ont été renforcés afin de vérifier le respect des mesures de distanciation sociale et d'éviter les déplacements non essentiels.

"Il est dans l'intérêt de tous que cette distance sociale soit respectée, ce qui est la mesure la plus efficace pour prévenir la contamination" du nouveau coronavirus, souligne l'aéroport. Celui-ci rappelle avoir pris de nombreuses mesures ces dernières semaines pour sensibiliser les passagers: autocollants au sol pour indiquer la distance (1,5 mètre), affiches et informations sur les écrans, annonces vocales dans le terminal et contrôles par le personnel de l'aéroport et la police fédérale. Mais l'application de cette distanciation sociale s'avère une tâche ardue dans la pratique. Les contrôles en la matière vont désormais être renforcés grâce à la réserve fédérale de la police. L'accès à Brussels Airport sera également surveillé. Seules les personnes qui voyagent elles-mêmes seront autorisées à entrer dans l'aéroport et il ne sera plus possible d'attendre quelqu'un dans le hall des arrivées. "Toute personne qui refuse de respecter la distance sociale peut être condamnée à une amende", prévient l'aéroport. Cette présence policière renforcée n'est pas une mesure structurelle et est évaluée jour après jour, précise-t-on à la police fédérale. Il est notamment possible qu'elle soit réduite si le trafic aérien continue à diminuer.

