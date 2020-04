Coronavirus en Belgique: gros risque de retard dans le paiement du chômage temporaire, voici la raison

Le coronavirus en Belgique a entraîné des mesures de confinement qui ont eu pour conséquences le ralentissement voire l'arrêt de nombreuses entreprises qui n'ont eu d'autres choix que de mettre leur personnel en chômage temporaire. Le paiement de la première indemnité pourrait connaître un retard en ce début de mois d'avril.

Plusieurs centaines de milliers de salariés (on atteindrait même le million, soit un salarié sur quatre, du jamais vu) ont été passés en chômage temporaire pour cause d'arrêt de l'activité de leur entreprise à cause du confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus en Belgique. Le paiement de leur première indemnité doit survenir en ce début de mois. Il pourrait cependant y avoir du retard car, indique ce matin Jean-François Tamellini, le secrétaire général du syndicat FGTB sur Bel RTL, de nombreux employeurs (ou leurs secrétariats sociaux) tardent à remettre le document mentionnant le salaire et le nombre de jours chômés. Or, ce document est nécessaire pour libérer le paiement, rappel Jean-François Tamellini qui lance un appel aux employeurs afin qu'ils accélèrent leurs obligations administratives. "C'est une urgence absolue" a indiqué Jean-François Tamellini qui estime que, ce mercredi, ce document leur manquait encore pour six chômeurs temporaires sur dix. "Dès qu'on reçoit ce formulaire rempli, dans les deux jours on paie", a assuré le secrétaire général. La FGTB a indiqué qu'elle allait devoir assurer le versement de l'allocation de 400.000 personnes en plus des chômeurs "structurels" dont elle prend en charge le paiement habituellement.

Pour rappel, en Belgique, le paiement des indemnités du chômage est pris en charge soit par l'organisme de paiement public (la CAPAC) ou par un syndicat. Autre rappel, le chômeur temporaire doit lui-même remettre un document. À la FGTB, tous les bureaux sont fermés, tout se passe donc via internet où par téléphone.