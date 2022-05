Coupe du monde de mountainbike - Tom Pidcock s'impose au sprint à Nove Mesto, De Froidmont et Schuermans dans le top 20

(Belga) Tom Pidcock s'est imposé au sprint dans le cross-country de la troisième manche de la Coupe du monde de mountainbike dimanche à Nove Mesto en Tchéquie. Pierre de Froidmont (13e) et Jens Schuermans (16e) ont tous les deux terminé dans le top 20.

Le Britannique s'est imposé au sprint devant le Roumain Vlad Dascalu et le Suisse Nino Schurter, champion du monde en titre, qui a connu une crevaison avant de remonter. Chez les dames, l'Australienne Rebecca McConnell a décroché sa troisième victoire de rang. Après un long effort en solitaire, elle l'a emporté avec 40 secondes d'avance sur la Française Loana Lecomte et la Suédoise Jenny Rissveds, 3e à 1:18. Côté belge, Emeline Detilleux et Alicia Franck n'ont pas terminé la course. (Belga)