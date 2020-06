Déconfinement: peut-on envisager d'élargir les "bulles" de 50 personnes pour les camps scout et les stages?

Cette limite de cinquante personnes pose problème pour l'organisation des camps scout et des stages cet été. Peut-on envisager de l'élargir? Yves Van Laethem, porte-parole de la lutte contre le coronavirus en Belgique, répondait à cette question: peut-on élargir ces bulles?

Yves Van Laethem: "Je pense qu'il y a un certain nombre de barrières de limites à mettre. On nous impose 120 kilomètres à l'heure sur l'autoroute, ce qu' il ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à du 122, 123 km/heure. Il y a donc du bon sens à avoir et je pense que le quota de base a tout son sens en qu' il faille s'arc-bouter sur le chiffre de cinquante. Le 50 devrait être compris par les organisateurs comme étant quelque chose à ne pas dépasser largement et par les bourgmestres à ne pas sanctionner parce qu' il y aurait 52 ou 53 scouts présents."

Si on dépasse les 50, est-on hors la loi, parce que un arrêté royal fixe le nombre à ne pas dépasser?

Yves Van Laethem: "Mais j'ai envie de dire que la première ministre nous a dit que maintenant, on pouvait tout faire sauf un certain nombre de choses et qu'elle comptait sur notre bon sens et là pour une fois le bon sens à la Belge pourrait être vraiment d' application c'est-à-dire trouver un juste milieu entre les règles qui ne sont pas des règles figées et la sécurité qui ne permet plus de faire ce qu' on faisait avant donc ne soyons pas 80 ou 75 à participer à un camp. Mais j'espère en tout cas que tout le monde tant le politique que le pouvoir policier va prendre ceci avec toute la douce et et l' harmonie nécessaires pour que les camps se passent sans qu' on coupe un quand 2X27 parce qu'est 54 au départ."