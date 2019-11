Embaumeur, Alain tente d'embellir le corps des défunts avant de les présenter aux familles: "Ça peut être très long"

Ce vendredi soir, à l'occasion de la Toussaint, le magazine "Reporters" s' intéressera au métier d'embaumeur, ces professionnels dont le travail consiste à embellir les corps des défunts pour les rendre plus présentables aux familles.

Le magazine Reporters a rencontré Alain Koninckx, un Namurois. Ce père de famille exerce le métier d'embaumeur. Le but: rendre les morts beaux pour que les vivants puissent les voir et faire leur deuil. Il se rend chez les entrepreneurs de pompes funèbres pour embaumer les défunts et ainsi permettre une meilleure conservation des corps. Alain a également une spécialité : la reconstruction faciale. Il intervient sur des corps qui ont subi des traumatismes importants pour les rendre présentables pour les familles.

"Avec la reconstruction faciale, ça peut vraiment être très long. Ça peut passer de 3,4 hà 15, 16 h. Cela pose un problème parce que les les familles veulent voir très rapidement leurs défunts. Mais on a vraiment besoin de temps pour pouvoir optimiser notre travail et, le mot est un peu violent mais pour, ne pas bâcler notre travail", nous confie-t-il.

Retrouvez le magazine Reporters à partir de 19h45 ce vendredi sur RTL TVI.