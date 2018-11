Gilets jaunes: l'État a rencontré les négociants en carburant, il crée une cellule de crise

Ce matin, les négociants en carburant de Belgique et les services publics fédéraux de l'Économie et de l'Intérieur se sont rencontrés pour discuter des conséquences des actions des gilets jaunes et des dispositions à prendre.

À l'issue de cette réunion, les autorités fédérales ont décidé de créer une cellule de crise pour évaluer la situation en temps réel.

Des décisions ont aussi été prises concernant la sécurisation des dépôts de carburant en Wallonie, les manifestants allumant des braseros à proximité des installations.

Quatre dépôts sont toujours bloqués dans la sud du pays. Quant aux stations-service, environ un tiers d'entre elles connaitrait une pénurie.