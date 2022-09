Grand Baromètre RTL INFO: une grande majorité des Belges craint de ne pas pouvoir payer leur facture énergie

Sept Belges francophones sur 10 ont peur de ne pas arriver à payer leur facture d’énergie dans les prochains mois. (70% des Bruxellois, 73% des Wallons). Cette inquiétude est en forte hausse : depuis un an, le chiffre tournait plutôt autour des 50%.

Quelque 64% des Belges redoutent de ne pas arriver à payer leurs factures d'énergie, selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos. C'est au sud du pays que cette peur est la plus prégnante puisque 73% des Wallons vivent dans cette crainte (pour 59% des Flamands et 70% des Bruxellois).

Face à cette flambée des prix et la peur de ne pouvoir y faire financièrement face, une majorité de Belges disent toutefois avoir modifié certains comportements. Près de huit personnes interrogées sur dix disent ainsi utiliser "moins d'électricité, de gaz, d'eau ou de combustible de chauffage".

L'impact des prix élevés de l'énergie se répercute aussi sur d'autres compartiments de la vie. Sans doute jugés moins essentiels, les loisirs trinquent ainsi, comme l'épargne. Selon le sondage, plus de 40% des personnes interrogées disent qu'elles ont dû "puiser dans leurs économies" ou emprunter pour faire face aux dépenses énergétiques imprévues.

Les aides politiques jugées insuffisantes

6 Belges sur 10 estiment connaitre les mesures d’aides proposées par les gouvernements. Et l’écrasante majorité des gens estime insuffisants (voire très insuffisants) les soutiens financiers proposés par nos gouvernements : 82% des sondés par exemples, jugent insuffisants ou très insuffisants les plans d’aides fédéraux. Sondage réalisé avant l’annonce des aides supplémentaires annoncées vendredi par le Premier Ministre. Quand on vous demande à quel niveau de pouvoir vous faites le plus confiance, pour faire baisser votre facture, aucun est la réponse qui revient le plus souvent (37%), devant l’Union Européenne (33%), le fédéral (29%) et les gouvernements régionaux (26%).

En Wallonie, 6 sondés sur 10 soutiennent les syndicats dans leurs futures actions pour le pouvoir d’achat. C’est seulement 40% des Flamands, qui appuient ces grèves et manifestations.

Enfin, un Belge sur trois - mais quatre sur dix du côté bruxellois et wallon - avoue que la hausse des prix de l'énergie l'a poussé à rogner sur ses dépenses en soins de santé. A noter que l'enquête pour ce Grand Baromètre a été réalisée avant les annonces de nouvelles aides formulées en fin de semaine dernière.

Tableau de données techniques :

-2602 répondants (600 à Bruxelles, 1002 en Wallonie et 1000 en Flandre), échantillon représentatif parmi les belges de 18 ans et plus.

-Enquête menée du 7 AU 13 septembre 2022

-Les interviews ont eu lieu en ligne

-La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Flandre, 3,1% en Wallonie ; 4% à Bruxelles.