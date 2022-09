Hausse des taux pour les crédits hypothécaires: "Nos projets sont quasiment tous tombés à l'eau"

Moins de prêts hypothécaires. C'est le constat des courtiers et des banques ces derniers mois. En cause : les taux d’intérêt à la hausse (environ 2%), la crise énergétique et l’inflation générale qui bousculent les budgets, mais aussi les biens aux PEB défavorables qui ne trouvent pas preneur.

"Nos projets sont quasiment tous tombés à l'eau." Pour Julie, (prénom d'emprunt) c'est clairement la hausse des taux qui l'empêche d'acheter aujourd'hui. Il y a quelques mois, elle espérait emprunter 300.000 euros à un taux avantageux. Mais en revenant à la banque récemment : "Le taux d'intérêt avait pris 1%. Il était à 2,41%. Pour un prêt de 250.000, soit 50.000 euros en moins, on devait rembourser quasiment la même chose", explique-t-elle au micro de BEL RTL.

"Les gens souhaitent regrouper leur crédit"

Ce n'est pas le seul frein actuel. Bernard Keppenne, économiste en chef à la CBC, développe : "D'une part, les biens qui ont des PEB faibles rencontrent moins d'intérêt. Aujourd'hui, on a sur le marché immobilier moins de biens disponibles. La deuxième raison, c'est la dégradation du pouvoir d'achat et l'augmentation des factures énergétiques."

Tous ces freins impactent les demandes de crédits. Il y en a 20% de moins selon Pierre Jergeay. Ce courtier en crédit hypothécaire a maintenant d'autres demandes : "Les gens souhaitent regrouper leur crédit pour alléger leur charge mensuelle. Forcément, la durée va rallonger. Ce que les gens regardent, c'est ce qui sort de leur poche actuellement."

Les clients décident de payer moins chaque mois, mais en rallongeant leur emprunt.