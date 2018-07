Il n'y a jamais eu autant de millionnaires en Belgique: les produits de luxe explosent

En Belgique, le nombre de millionnaires n'a jamais été aussi important, en Belgique. Les ventes de produits de luxe explosent donc. Ces biens deviennent, même souvent des valeurs "refuges" pour ceux qui cherchent à placer leur argent.

Dans notre pays, le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Franco Di Gregorio, bijoutier au Comptoir anversois, le constate quotidiennement. Parmi ses clients, un couple à la recherche d'un diamant pour ses fiançailles. Celui que les deux tourtereaux ont choisi est estimé à près de 10.000 euros.

"Il y en a plein qui achètent des belles montres pour placer leur argent. C'est une sorte de placement, on est jamais perdant", confie le couple.

En 5 ans, le bijoutier a augmenté les ventes de ses produits de luxe de près de 50%. Cela s'explique notamment parce qu'il propose toujours plus d'exclusivités. Parmi les derniers produits reçus, une bague artisanale entièrement faite dans l'atelier. "Elle a une aigue-marine de 10 carats et des brillants et diamants purs. Elle coûte 4.500 euros", relate-t-il.





Au moins 122.000 millionnaires



Dans le même temps, Maserati vend 7 fois plus de voitures aujourd'hui qu'il y a 10 ans. "Avec la nouvelle gamme que l'on a, on st dans une tarification devenue plus accessible au grand public", indique Romain Michiels, coordinateur après-vente Maserati.

L'immobilier a également la cote. "Aujourd'hui, environ 70 à 80% des biens de luxe sur le marché belge sont achetés par des Belges qui cherchent leur résidence principale pour s'installer avec leur famille. Et parmi les clients étrangers, il y a beaucoup de Français", explique Aude Salques, responsable du segment luxe - Immoweb.

La crise économique a tout juste 10 ans. Elle a touché une grande partie de la population mais les plus riches n'ont jamais été aussi nombreux. En Belgique, plus de 122.000 personnes sont, au minimum, millionnaires.