Inondations: "Mon habitation se situe dans une zone inondable, ai-je droit à une indemnisation?"

Les inondations ont provoqué énormément de dégâts en Wallonie. Des formalités sont donc à présent à remplir pour obtenir des dédommagements. Voici une réponse à certaines questions posées via le bouton orange Alertez-nous concernant les zones inondables.

Caroline nous a demandé ceci: "Mon habitation se situe sur une zone inondable, ai-je droit à une indemnisation?".

Et voici la réponse:

Si votre habitation a été construite avant 2007, il n'y a pas de soucis, vous serez indemnisés. Par contre si elle date d’après 2007, il est possible que vous ne soyez pas couvert. Pourquoi? Car en 2007, la législation a changé. Depuis, les assurances ne sont plus obligées de couvrir les inondations sur une habitation construite en zone à risque. Pour savoir si vous êtes concernés, vous pouvez trouver une carte détaillée sur le site internet de la Région wallonne et bien sûr vous adresser directement à votre assurance.