L'achat groupé d'énergie: est-ce que c'est une solution rentable?

Face aux prix de l'énergie actuelle, nombreux sont ceux qui cherchent des moyens d'économiser. Une question nous est parvenue via le bouton orange Alertez-nous : "C'est rentable aujourd'hui, un achat groupé d'énergie ?"

Il est vrai que la règle de base est assez simple. Normalement un prix de groupe est plus intéressant qu’un achat unique. Mais cette règle ne s'applique pas toujours aux achats groupés d’énergie. Cette methode ne permet pas toujours d'avoir les meilleurs prix.

Le but est de rassembler le plus grand nombre de ménages pour essayer de négocier un tarifs avantageux auprès des fournisseurs.

Cependant, les fournisseurs ne sont pas tous obligés d'y participer et ceux qui y participent, ne sont pas tous obligés de vous proposer le prix le plus bas. Lorsque le fournisseur soumet une proposition de prolongation à la fin du contrat, ce contrat de prolongation présente dans la plupart des cas un prix plus élevé.

Aussi, lorsqu'on vous soumet une offre, comme c'est une offre groupée, elle ne correspond pas forcément à votre consommation personnelle.

Donc avant de participer à ce type d’achat, il convient de revoir votre contrat et de regarder s’il est toujours avantageux.



Dans le contexte actuel, le conseil reste le même, comparez les prix entre fournisseurs, en permanence.