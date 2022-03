La Belgique est l'une des plaques tournantes du trafic illégal de cigarettes: "Les chiffres d'affaires sont énormes"

Ce mardi, la douane a découvert un immense entrepôt à Auvelais, où des machines produisaient des cigarettes illégalement. En tout, 3 millions de cigarettes ont été saisies. C'est le troisième réseau à avoir été démantelé cette année en Belgique. Il semblerait que notre pays soit devenu l'une des plaques tournantes de ce trafic illégal de cigarettes.

Selon la porte-parole du service public fédéral en charge des douanes, Florence Angelici, ces trafiquants choisissent la Belgique "parce qu'on est proche tant de la France que du Royaume-Uni et c'est la première destination de ces cigarettes". En effet, ces deux pays ont vu leur prix de cigarettes nettement augmenter, "le Royaume-Uni depuis longtemps et la France récemment, et donc il y a plus de contrebande et de contrefaçon qui circulent dans ces pays-là".

Ce trafic est, pour ces trafiquants, très lucratif, et vaut "des millions d'euros" explique Florence Angelici : "les chiffres d'affaires sont énormes puisque ces machines sont en fait très performantes et vont produire des millions de cigarettes tous les jours". Dans cette saisie, les douaniers ont estimé "3.950.000€ de droits d'accises et de TVA éludées", autant de millions qui échappent au fisc : "Dans un paquet de cigarettes, une grosse partie revient en tant que recettes pour l'État, et donc ça permet de construire les hôpitaux, les écoles, les routes et ce sont des recettes importantes qui vont dans les mauvaises poches".

Ce commerce est d'autant plus problématique qu'il constitue un danger pour la santé publique : "On n'a pas de contrôle qualité, on a retrouvé tout un tas de matériaux indésirables comme des métaux lourds ou des déjections de souris dans ces cigarettes, donc elles sont très mauvaises".