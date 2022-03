La Belgique mise sur le nucléaire: "Nous allons aussi accélérer tout ce qui est énergie renouvelable"

Le Comité ministériel restreint du gouvernement fédéral s'est mis d'accord ce vendredi sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025. Un plan pour assurer une plus forte indépendance énergétique, intégrant les énergies renouvelables, a été annoncé. Ce samedi, Alexander De Croo était invité sur le plateau de RTL Info pour discuter du futur énergétique de la Belgique.

Un conseil des ministres restreint a eu lieu ce vendredi. Le Premier Ministre et ses Vice-Premiers ministres ont décidé de l’avenir du mix énergétique en Belgique. A savoir, comment faire évoluer les différentes sources d’énergie qui nous permettront de produire suffisamment d’électricité pour les besoins de la population et des entreprises dans notre pays.

"On est dans des temps très incertains, le choix qu’on a fait c’est de choisir la certitude : la prolongation des deux réacteurs nucléaires les plus récents. Mais en parallèle, nous allons aussi accélérer tout ce qui est renouvelable. Le but c’est de se rendre au maximum indépendant énergétiquement. La combinaison de prolonger le nucléaire et accélérer le renouvelable, c’est le meilleur choix à faire", a expliqué Alexander De Croo sur le plateau du RTL Info 19h.

Pour lui, le plan validé par le Comité ministériel "garantit une sécurité pour les années suivantes". Sans pour autant tout miser sur le nucléaire : "Nous allons miser sur la recherche dans le nucléaire du futur, ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. C’est une technologie dont on dit qu’elle n’a pas les inconvénients actuels du nucléaire à savoir sont les déchets. Et on a énormément d’expertise dans notre pays", explique-t-il.

Baisse de la TVA aussi sur l'énergie renouvelable

D'ici à 2035, la Belgique devra donc activement financer la recherche dans ce secteur, afin de devenir le plus indépendant possible des énergies fossiles. Pour ce faire, et pour favoriser les énergies renouvelables, l’accord comprend également une baisse de 6 % de la TVA sur les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires pour toutes les maisons de moins de 10 ans.

"La réduction entrera en vigueur au 1er avril jusqu’à fin 2023. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour se rendre indépendant des énergies fossiles. Le photovoltaïque c’est une manière de réduire la facture d'énergie au quotidien, c’est le moment d’investir et on veut supporter ces initiatives avec une baisse de la TVA", a ajouté le Premier ministre.

Les pays européens se concerteront la semaine prochaine: ils prendront des décisions pour rendre le marché du gaz plus "raisonnable"

Afin que le marché du gaz "redevienne raisonnable", plusieurs pays européens, dont la Belgique, l'Italie, la France ou encore l'Allemagne, estiment qu'il faut en plafonner les prix : "De plus en plus de pays sont convaincus qu'il faut intervenir. Il y a un sommet européen la semaine prochaine, et on aimerait acheter en groupe, un peu comme pour les vaccins contre le covid, avec un mécanisme de plafonnement".

Pour Alexander De Croo, c'est la 3e étape : "En début de semaine, on a pris des décisions pour baisser la facture à court terme. Ici on a pris des décisions par rapport à l'indépendance énergétique. Et la semaine prochaine, on prendra des décisions pour que le marché du gaz devienne de nouveau raisonnable, avec des prix abordables", a-t-il terminé.