La facture de gaz et d'électricité des Wallons est plus élevée que celle des Flamands: comment l'expliquer?

En fonction du lieu de résidence, les factures énergétiques peuvent être plus ou moins conséquentes. L'écart peut atteindre jusqu’à 500 euros par an.

Le test est assez simple. Il suffit d’encoder les données sur un site de comparateur d’énergie. Pour un ménage de 4 personnes, la facture annuelle diffère d’une région à l’autre. À Verviers, la facture annuelle atteint 5.300 €, à Namur 5.250 € et à Bruxelles, c’est 5.150€. L’écart est plus marqué avec la Flandre : 4900€ à Louvain et 4800€ à Anvers, soit 500€ de moins qu’à Verviers.

En réalité, tous les Belges paient à peu de chose près le même montant au Kilowattheure. Ce qui change, c’est le coût de distribution. Ce dernier est plus de deux fois plus cher à Verviers qu’à Anvers. Cette différence s’explique notamment par des aspects géographiques et géologiques. "Il est beaucoup plus aisé de mettre un réseau dans une ville ou de raccorder les gens, donc ça fait que le coût est moins cher. Tandis que quand on est dans une zone rurale, on a des lignes aériennes qui sont beaucoup plus difficiles à entretenir, les distances sont plus grandes", éclaire Patrick Reyniers, secrétaire général de Synergrid.

2024: vers des coûts plus uniformes

Ce prix est fixé par les gestionnaires de réseau de distribution. En Belgique, il en existe 7 (un en Flandre, un à Bruxelles et 5 en Wallonie). "À côté des montants destinés à l’entretien et à l’utilisation des réseaux en tant que tels, les coûts de distribution comprennent également des montants liés aux obligations de service public comme l’éclairage ou le soutien aux consommateurs précarisés", informe Anne-Elisabeth Sprimont, conseillère à la commission wallonne pour l'énergie.

D’ici 2024, les coûts de distribution pourraient être plus uniformes en Wallonie. Ores, qui gère 75 pourcent du réseau, devrait appliquer les mêmes tarifs dans toutes les communes. Mais aucun changement n’est encore annoncé pour les autres gestionnaires de réseau.

Reste une autre différence, même si elle est moins marquée. La contribution "Energie renouvelable" reversée pour le développement des énergies vertes, est plus élevée en Wallonie.