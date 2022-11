Le cap des 8 milliards d’habitants franchi: serons-nous un jour vraiment trop nombreux sur Terre?

La population mondiale dépasse mardi les 8 milliards d'habitants, selon l'estimation officielle des Nations unies, qui y voit "un important jalon du développement humain" et un rappel, en pleine COP27, de "notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète". Philippe Bocquier, professeur de démographie à l’UC Louvain, a commenté ce chiffre, dans le RTL INFO 13h.



Comment expliquer cette croissance démographique qui s’est emballée ces dernières décennies?



Depuis quelques années, on sait que la croissance démographique tend à diminuer, même si le chiffre de la population totale continue d’augmenter. Cela peut paraître paradoxal, mais la croissance est en train de ralentir, c’est pour cela qu’à terme, petit à petit, on va atteindre un pic de la population et qu’ensuite, il y aura vraiment une décroissance de la population



Quelles sont les régions les plus peuplées aujourd'hui et dans 20 ans ?



La Chine ne va pas rester longtemps le pays le plus peuplé, puisque l’Inde va bientôt dépasser la Chine, probablement l’année prochaine ou durant les années prochaines. Et plus tard, ce sera l’Afrique qui prendra le relais de l’Inde.



Serons-nous un jour trop sur Terre ?

La question ne se pose pas en termes de chiffres absolus de la population, mais plus en termes de rapport entre la population et ses ressources, c’est comme ça qu’il faut plutôt poser la question. Parce que trop par rapport à quoi ? Par rapport aux ressources : est-ce que nous serons capables de nous nourrir, de nous vêtir, de satisfaire à nos besoins essentiels ? La réponse est, je pense, entre nos mains dans le sens où tout dépend de la manière dont on va gérer ces ressources et c’est un enjeu crucial.