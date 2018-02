Le Carrefour de Gosselies, "une famille", est fermé lui aussi: "J'ai 84 ans, je suis seul, je fais mes courses ici chaque vendredi"

27 magasins Carrefour, principalement en Wallonie et à Bruxelles, resteront portes closes ce vendredi, au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois.

Ce matin à Gosselies, les clients se sont rendus comme chaque vendredi chez Carrefour pour faire leurs courses. "Ca se passe mal pour moi", dit Roger. "C’est ici que je viens faire mes courses tous les vendredis"





Tristes mais compréhensifs

"C’est ici que je viens faire mes courses tous les vendredis, je suis un homme seul. Mais je comprends leur réaction de fermer. C’est normal. Vous avez déjà vu quelqu’un qui rit quand il perd son emploi ?"





"Je plains la jeunesse, je pense à mes petits-enfants"

"Je plains la jeunesse, j’ai deux petits-enfants, mais je ne sais pas ce qu’ils vont devenir quand je vois ca. Chez Durobor aussi, ils vont savoir quoi aujourd’hui, on va encore fermer aussi. Qu’est-ce que c’est que ça pour une affaire. Ça va mal en Wallonie, très mal. Moi je suis content, j’ai 84 ans. Je n’en ai plus pour longtemps, alors… Mais c’est à mes petits-enfants que je pense…"





"On est comme une famille ici"

Odette, elle, est déçue pour les travailleurs. "Ils donnent tout leur cœur pour avoir du boulot et servir les gens. Je trouve ca malheureux qu’on va encore voir des gens qui vont devoir partir. On est comme une famille, ce n’est pas un magasin où vous aller chercher une commission comme ca. Mon mari a été opéré, ils ont demandé des renseignements, comment il allait. C’est une famille. Je suis très triste, j’en ai gros. Au Carrefour, on est bien, on a de bonnes marchandises, on est gâtés, et surtout, les caissières et les gérants sont fort sympas. Vous avez un petit problème, un souci, tout de suite, ils sont là pour vous aider."