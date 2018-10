Le prix du diesel bat des records en Belgique: "Ça me revient vite à 500€ par mois"

Le prix du diesel n'en finit pas de battre ses propres records depuis quelques semaines, dépassant allégrement 1,6€ par litre.

"C'est devenu hyper cher. Je mets quatre pleins par mois, ça me revient vite à 500€ par mois de diesel dans ma camionnette", a confié un témoin dans le RTL info 13h. Les chiffres d'une enquête VAB précisent que la hausse moyenne pour ceux qui roulent au diesel est de 450€ par an (différence entre janvier 2016 et l'automne 2018).

Cette hausse n'est que de 171€ par an en moyenne pour un conducteur roulant à l'essence (et qui fait également moins de kilomètres).

Une témoin interrogée dans le 13h essaie de changer les choses : "on regarde pour faire du covoiturage, ou les transports en commun, car ça revient cher à l'année".