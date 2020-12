Les Belges parmi les plus grands mangeurs de bonbons au monde: voici la somme INCROYABLE que nous dépensons chaque année en friandises

Un secteur qui ne connait pas la crise, c'est celui des confiseries et des bonbons. En période de fêtes, nous sommes nombreux à en déguster. Les Belges sont d'ailleurs parmi les plus grands mangeurs du monde. Chaque année, ils en consomment près de 4 kilos. D'où vient cette gourmandise et pourquoi le Belge est-il tant amoureux de ces sucreries ?

"Le Belge adore les bonbons hyper citriques, assure Caroline Simonis, gérante d'un magasin de bonbons. A contrario des autres pays en Europe, le goût très citrique est vraiment apprécié, tant que ça arrache la bouche." Le Belge est en réalité un vrai gourmand. Selon l'institut Statista, notre pays est le 7e plus grand mangeur de confiseries au monde. En moyenne, nous consommons 3,8 kg de bonbons par an et par habitant.

À Montegnée, Davide Rosato est le roi du cuberdon. "Le Belge l'adore parce que c'est un produit national, il est fait en Belgique et ça fait des années qu'on connait le cuberdon. Dans mon enfance, j'ai été baigné dans le cuberdon. C'est fait avec des fruits belges, framboises, mûres. C'est fait chez nous. On ne fait ça qu'ici, on ne le trouve qu'en Belgique. C'est comme la frite, elle est belge."

Si nous lui demandons quel est le meilleur bonbon belge, il nous répondra: un produit fabriqué à la main. Il en réalise trois tonnes par mois et son moment préféré, c'est la dégustation. "L'avantage, c'est qu'avec des fruits frais, on a des petits pépins qui restent dedans. C'est magnifique."

La plus grande spécialité belge: la gomme

"Le Belge est sucré, il aime la confiserie, le sucre, le chocolat parce qu'on est dans un pays où il y a d'énormes qualités de producteur en confiserie." D'ailleurs, la plus grande spécialité belge, c'est la gomme. Parmi nos 3,8 kg de friandises, nous mangeons en moyenne 1,6 kg de gommes chaque année. Et la forme que vous préférez déguster, ce sont les souris. "Par exemple, en Allemagne, ce sont les oursons mais en Belgique, ce sont les souris avec 7 différents goûts, explique Diederik Van Den Driessche, fabricant de bonbons. Avec typiquement les souris noires, au goût d'anis naturel. Ce sont l'une des choses spécifiques des Belges."

Tous les ans, nous dépensons environ 2 milliards d'euros en friandises. C'est pendant la période des fêtes que le Belge fait le plus de provisions. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande 25 grammes de sucre par jour. Avec 4 petits bonbons, le seuil est déjà dépassé.





