Les besoins d’aide alimentaire de la Croix rouge augmentent: à Marcinelle, 20 000 colis ont été préparés cette année

Plus que jamais, l’aide alimentaire est primordiale dans le contexte actuel. L’an dernier, la Croix Rouge a distribué 166 000 cols alimentaires

À Marcinelle, les invendus des magasins sont collectés et redistribués. Aurélie Henneton, journaliste pour RTL INFO s’est rendue dans ce centre de tri ouvert il y a deux ans. C’est là qu’arrive et part l’aide alimentaire pour le grand Charleroi. En 2022, 272 tonnes ont été traités après tri. Cela fait 20 000 colis pour 5 000 bénéficiaires.

Pierre est directeur du département des actions sociales. Il explique le parcours des produits qui se retrouvent dans les colis alimentaires distribués: "Les invendus proviennent des grands magasins on a aussi nos propres produits et des produits européens", indique-t-il. "Ils sont triés et envoyés à cinq points de distribution ici à Charleroi." Un véritable défi logistique notamment pour les produits frais. "Ils sont réceptionnés le matin, triés et distribués l’après-midi." Ici tout peut être distribué ou presque, puisque la Croix Rouge est aussi soumise aux réglementations de l’AFSCA. "On regarde les dates de péremption, on ne distribue que ce qui est bon", affirme Pierre.

La Croix Rouge a envoyé un appel à l’aide en octobre: la demande augmente et les invendus diminuent quelque peu. L’appel concerne aussi les bénévoles qui travaillent tout au long de cette chaîne de solidarité.

Plus d'informations sur le site de la Croix Rouge.