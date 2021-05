Lianne Tan éliminée en quarts de finale

(Belga) Lianne Tan, 38e mondiale et 4e tête de série, a été éliminée en quarts de finale du Masters d'Espagne de badminton, vendredi, à Huelva. Tan, 30 ans, s'est inclinée face à l'Indonésienne Putri Kusuma Wardani (BWF 200), 18 ans, 18-21, 21-19 et 21-13. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.

En demi-finale, Wardani affrontera l'Espagnole Nerea Ivorra (BWF 742) ou la Française Léonice Huet (BWF 109). Tan est actuellement 42e au ranking olympique. Seules 38 joueuses disputeront le tournoi olympique cet été à Tokyo. La période de qualification s'achève le 13 juin. Mardi, Maxime Moreels, en simple messieurs, et le double mixte Van Jona Nieuwkerke/Lise Jaques avaient été battus dès le premier tour. (Belga)